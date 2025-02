Detenen al conductor implicat en l’accident, a Montferrer, on va morir un motorista d’Andorra, de 21 anys

Comissaria dels Mossos a la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir ahir diumenge, al vespre, un home de 71 anys, com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi per imprudència greu. Aquest diumenge es va produir un accident mortal en l’N-260, al terme municipal de Montferrer i Castellbó. Un vehicle ocupat per tres persones, que anava en direcció Lleida, va fer un canvi de sentit. El conductor de la motocicleta, que anava en direcció Andorra (d’on és resident), no va poder evitar l’impacte amb el vehicle que s’incorporava el carril. El conductor de la motocicleta, un jove de 21 anys, va resultar mort.

Posteriorment, els agents de trànsit que es van fer càrrec de l’atestat de l’accident, i un cop constatada la maniobra del vehicle, van detenir el conductor com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi per imprudència greu. El detingut passarà aquest matí de dilluns a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell.