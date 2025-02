A Escaldes, la 5a masterclass de defensa personal femenina ensenyarà eines per a afrontar possibles agressions

Una de les classes de defensa personal per a dones realitzada anteriorment a Escaldes (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany organitza la 5a edició de la masterclass de defensa personal femenina inclosa en el programa Empodera’t. La sessió està dirigida a totes les dones a partir de 14 anys i serà impartida per Xavier Herver, president de la Federació Andorrana de Karate i director tècnic de la secció de Defensa Personal Femenina del Club Karate Fudo-Shin d’Escaldes-Engordany.

Durant la masterclass, s’ensenyaran tècniques bàsiques de defensa personal adaptades a situacions reals, com ara, aprendre a alliberar-se d’una immobilització, bloquejar un atac o utilitzar la força de l’agressor en benefici propi. A més, es treballarà la consciència corporal i de l’entorn, la postura, la comunicació verbal i no verbal, i l’actitud preventiva a per evitar situacions de risc. Aquesta formació també potenciarà la confiança en una mateixa i la capacitat de reacció davant situacions inesperades.

Coincidint en la setmana que se celebra el Dia de la Dona, la sessió tindrà lloc el pròxim dimarts, 4 de març, a les 20 hores, a la sala del Prat del Roure. Les interessades es podran inscriure a l’activitat a partir del 24 de febrer a través de la pàgina web del Comú o bé presencialment al departament d’Acció Social, de dilluns a dijous de 8.00 h a 13.00 h i de 13.30 h a 16.15 h, i els divendres de 8.00 h a 15.00 h. L’activitat és gratuïta i es recomana portar roba còmoda per a facilitar la pràctica dels exercicis.