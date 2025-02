Nomenament de Jaume Tor com a president del Tribunal Superior

El nou president del Tribunal Superior de Justícia, Jaume Tor Porta. Foto: CSJ

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha nomenat el magistrat, Jaume Tor Porta, nou president del Tribunal Superior de Justícia. Aquest nomenament es produeix a conseqüència de la jubilació -el passat 31 de desembre- del fins aleshores president, el magistrat Albert Andrés Pereira. Des d’aleshores, aquesta presidència l’ha duta a terme per substitució el magistrat Yves Picod, per ser el magistrat amb més antiguitat en el càrrec.

Al mateix temps, tal i com disposa la Llei qualificada de la Justícia el president del Tribunal Superior és, alhora, president d’una de les tres sales. Per tant, també s’ha nomenat al magistrat, Jaume Tor Porta, com a president de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, donada la seva adscripció principal en aquesta sala. El nomenament serà efectiu a partir del 27 de febrer.

A partir d’aleshores, de conformitat amb aquesta designació, el Tribunal Superior de Justícia estarà integrat per les presidències següents:

Magistrat, Jaume Tor Porta, president del Tribunal i de la Sala Civil

Magistrada, Anna Estragués Armengol, presidenta de la Sala Penal

Magistrada, Elsa Puig Muñoz, presidenta de la Sala Administrativa

D’altra banda, en la darrera sessió del Consell Superior de la Justícia també s’ha aprovat la renovació de Vincent Anière com a magistrat de la sala civil del Tribunal Superior de Justícia. Aquesta renovació també serà efectiva a partir del 27 de febrer de 2025.