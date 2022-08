Detenen a Encamp un home que retenia una dona contra la seva voluntat

Fets preocupants. Un home ha estat detingut de matinada, aquests darrers dies, pel cos de Policia, a la parròquia d’Encamp, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat, és a dir, per retenir una dona, sent doncs una detenció il·legal. La Policia, actuant de forma diligent, va poder arrestar l’individu.

A través d’una denúncia presentada davant l’autoritat, els serveis policials van tenir coneixement de què l’interessat, que havia tingut una relació d’amistat amb la persona denunciant, va privar-la de llibertat i la va obligar a romandre al seu domicili contra la seva voluntat durant un cert període de temps que no ha estat especificat en el comunicat de la Policia.