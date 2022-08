Sornàs, festes majors com les d’antany

La Comissió de Festes de Sornàs ha treballat de valent per a organitzar una lluïda festa major, la qual, enguany, tindrà lloc els dies 16, 19 i 20 d’agost. La de Sornàs, recorda aquelles festes majors d’antany, pensant amb tothom i, pel que fa als protagonistes, donant prioritat i promocionant els diferents talents del país, així com impulsant les tradicions andorranes.

D’aquesta manera, la Comissió de Festes de Sornàs, ha programat des d’exposicions, folklore, música clàssica, música més moderna i, fins i tot, recupera els típics quintos:

. Mostra fotogràfica d’ocells d’Andorra i Catalunya amb, Mayte Casals, a l’església del poble recentment restaurada.

. Un grup de música folklòrica, La Sonsoni, que ensenyarà a ballar danses del Pirineu.

. Un concert de música clàssica amb el Trio Desconcierto.

. Una vetllada rítmica amb la cantant andorrana, Ishtar Ruiz.

. Un quinto d’estiu pels que no hi poden assistir al de Nadal.

El programa de la festa major de Sornàs:

DIMARTS 16

Diada de Sant Roc i inauguració de la restauració de l’església del poble.

12h: Solemne MISSA DE SANT ROC i cantada dels Goig del patró, amb mossèn Joan.

13h: Aperitiu de festa major per a tothom, acompanyat de SARDANES.

17h: Concert clàssic amb el TRIO DESCONCIERTO, a l’església de Sornàs.

DIVENDRES 19

19h: 2a edició del QUINTO DE VERANO DON SORNÀS amenitzat per DJ SHIN a la plaça del poble. (Com el quinto de nadal, però d’estiu, amb premis valorats en 300 euros: lots de la terra, lots eròtics, pernils i més sorpreses).

23h: Plaça oberta per a PICNIC MUSICAL per a fer coixí abans d’una nit de festa. (Porteu el vostre menjar, demaneu per a emportar… deixeu fluir la imaginació).

24h30: Discoplaça de “temazos” amb DJ SHIN.

DISSABTE 20

17h: JOCS INFATILS a la plaça del poble amb XOCOLATA i COCA per a tots.

18h: Mostra fotogràfica d’OCELLS D’ANDORRA I CATALUNYA a càrrec de MAYTE CASALS. A l’església de Sornàs.

21h30: Atipa’t fort amb la BOTIFARRADA TRICOLOR ANDORRANA a preus populars (5 euros). Al safareig del poble.

23h: Músiques i danses tradicionals del Pirineu que LA SONSONI ensenyarà a ballar als assistents. Entreacte sorpresa amb la FLASHMOB a càrrec d’EMMA RIBA i XAIER PEREZ.

1h: S’haurà de seguir movent l’esquelet i perfeccionant les cordes vocals amb ISHTAR RUIZ. Micròfon obert per als més valents i valentes.

3h: Que no pari la festa amb DJ SHIN RESIDENT per a acabar la nit i la festa major de Sornàs..