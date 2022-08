Amenaça de mort a les empleades d’un hotel i, a sobre, va carregadet de cocaïna

Aquesta darrera setmana, a Encamp, ha estat detingut un home, veí del Principat, de 40 anys d’edat, com a presumpte autor de delictes contra la llibertat -amenaces-, contra la salut pública -possessió de droga tòxica-, i contra la integritat física i moral -lesions-. És a dir, tres delictes.

El cos de Policia va ser requerit en un establiment hoteler, ja que hi hauria una persona amenaçant de mort a les empleades. Un cop al lloc dels fets, els agents van procedir a la detenció de l’interessat. Així, se l’identifica com l’autor d’una agressió a una altra persona durant una discussió produïda unes hores abans en un altre lloc de la vila. En efectuar-li l’escorcoll de seguretat, se’l troba en possessió de 8,3 grams de cocaïna, per la qual cosa, acaba sent detingut.