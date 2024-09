Detencions per agressió sexual i per falsa identitat

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Aquests darrers dies, agents del servei de Policia van detenir un home de 32 anys a Sant Julià de Lòria com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. L’arrest es va dur a terme arran d’una denúncia interposada per la seva companya de pis, a qui hauria agredit sexualment.

Finalment, en un altre ordre de detencions, un altre home, de 32 anys i no resident, va ser arrestat pel Cos de Policia a la frontera amb França com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per haver-se identificat amb una identitat falsa.