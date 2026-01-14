Albert Llovera impulsa una escola pionera de conducció adaptada sobre gel i neu

El pilot andorrà, Albert Llovera, impulsa un projecte innovador i pioner a escala internacional amb la creació d’una escola de conducció adaptada adreçada a persones amb mobilitat reduïda. La proposta formativa incorpora, per primera vegada, la conducció sobre gel i neu. El projecte neix amb la voluntat d’omplir un buit existent en l’àmbit de la formació viària adaptada i de posar el focus en la seguretat, el control del vehicle i la transferència d’hàbits a la conducció quotidiana en un país de neu com Andorra.
La iniciativa parteix de l’experiència personal i professional de Llovera, que en els darrers anys ha acompanyat joves i adults que, després de patir accidents greus vinculats al món de la competició —com els ral·lis, el motociclisme o el descens—, volien tornar a competir. El pilot ha explicat que “m’he trobat amb nois i noies molt joves, tots amb la mateixa inquietud, però sense cap estructura formativa adequada que els ajudés a recuperar confiança i seguretat al volant”.
A partir d’aquesta realitat, i del treball desenvolupat els darrers anys en circuits com el d’Albacete i en col·laboració amb projectes formatius especialitzats, com l’Escola TAC de Marc Gutiérrez i Isaac Guillén, Albert Llovera ha detectat la necessitat de crear una escola específica de conducció adaptada. Inicialment concebuda fora del país, la iniciativa acaba prenent forma també a Andorra, amb la col·laboració del Circuit d’Andorra– Pas de la Casa, amb la voluntat que el Principat esdevingui un referent en aquest àmbit.
El projecte arrenca amb dos vehicles —un de tracció davantera i un de tracció posterior— totalment adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Les adaptacions han estat possibles gràcies a la col·laboració amb Guidosimplex, empresa de referència internacional en aquest camp, amb qui Albert Llovera manté una relació professional des de fa molts anys.
L’objectiu de l’escola no és formar pilots ni fomentar la conducció esportiva, sinó oferir eines per a millorar la conducció segura. Els cursos consten de sessions teòriques i pràctiques i se centren en aspectes com la posició al volant, el tacte amb el vehicle, l’ús correcte de les adaptacions per a aquest tipus de conducció i la gestió de situacions de baixa adherència, amb la finalitat que els participants puguin aplicar aquests coneixements en el seu dia a dia i reduir el risc d’accidents.
Un dels elements més destacats del projecte és el seu caràcter pioner. Tot i que existeixen algunes iniciatives similars a països com Itàlia o el Regne Unit, aquestes es desenvolupen exclusivament en asfalt. En canvi, la proposta impulsada per Llovera incorpora la conducció sobre gel i neu a Andorra, fet que la converteix en una iniciativa única en el seu àmbit.
El projecte compta amb el suport d’Andbank, que assumeix el cost dels cursos per als participants andorrans. L’entitat ha volgut implicar-se en una iniciativa que té una clara dimensió social i que respon a una necessitat real, especialment en un país on fins ara no existia cap escola de conducció adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.