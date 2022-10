L’entitat social Intress lliura lots de contes amb valors a les escoles i biblioteques de l’Alt Urgell

L’entitat social Intress ha fet donació de diversos lots de llibres de la col·lecció Contes amb valors a les escoles i a les biblioteques de l’Alt Urgell. L’acte de lliurament s’ha fet aquesta setmana a la seu del Consell Comarcal amb l’assistència de representants dels centres educatius i de les biblioteques, alcaldes i persones vinculades a les iniciatives d’Intress a la comarca.

Cada escola i cada biblioteca ha rebut dos lots de tres contes editats per Intress, amb els títols: L’elefanteta Iris, El camaleó Ashanti i El mico Robert. Cadascun dels contes tracta un tema de caire social, com ara la salut mental, la violència de gènere o la immigració. Els pròxims contes de la col·lecció que es publicaran (El búfal Omar i La formiga Mila) es faran arribar també a les escoles i les biblioteques de l’Alt Urgell.

Intress és una entitat sense ànim de lucre que disposa de professionals experts en l’àmbit social per a detectar necessitats, dissenyar projectes i gestionar serveis amb un model d’atenció propi centrat en la persona i en la comunitat com a motors de la transformació social, treballant en aliança amb altres agents socials per a impulsar un sistema social just i equitatiu. En tot l’Estat atén més de 35.000 persones. Actualment Intress té desplegats a l’Alt Urgell cinc serveis: el Club Social El Picot, el Servei d’Atenció a la Vida Independent, Mesures Penals Alternatives, Tuteles i el Servei de Rehabilitació Prelaboral.