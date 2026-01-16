L’octubre passat es va tancar amb 44.419 assalariats (+3,7%)

Segons les dades semidefinitives del mes d’octubre de 2025 el nombre total de persones assalariades és de 44.419, fet que representa una variació del +3,7% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 42.849. La massa salarial total és de 118,89 milions d’euros. La variació és positiva, del +9,4%, respecte al mateix mes de l’any anterior.
El salari mitjà total s’ha situat en 2.676,55 €, un +5,5% respecte al mes d’octubre de l’any anterior. Quant al salari medià total, s’ha situat en 2.139,95 €, el que representa un 80,0% del salari mitjà total.
L’interval de salari modal, és a dir, l’interval de salari amb una major freqüència absoluta, és de “1.700 € a 1.800 €”.