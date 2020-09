Descobreix, d’una vegada per totes, el teu veritable tipus de pell

No sempre és senzill distingir el nostre tipus de pell: normal, greix, seca, mixta …. A més, no es tracta d’una cosa inamovible, sinó que es veu afectat per númerosos factors.

Com apunten des de la marca APoEM, la pell és un òrgan viu i pot canviar. Ja sigui per factors interns -com les hormones-, factors externs -com el clima, la humitat ambiental, l’estrès, l’alimentació o l’estil de vida-o, simplement, perquè estem fent servir el tractament correcte i la nostra pell ha millorat. Per això, és convenient estudiar la pell cada 2 o 3 mesos i veure la seva evolució.

[Una dada important]: normalment les pells no són seques o greixos en la seva totalitat. El més habitual és trobar pells mixtes amb zones seques i greixos en el mateix rostre, i que requereixen un tractament diferent segons la zona.

Descobreix el teu tipus de pell, sense sortir de casa

Paola Gugliotta, màster en Dermocosmètica i creadora de APoEM, ens revela el mètode per fer un diagnòstic correcte del nostre tipus de pell, de forma ràpida i senzilla.

Ves a dormir després de desmaquillar, amb la pell neta i sense aplicar cap producte cosmètic. Al’ despertar, posa’t davant d’un mirall i … respon:

a) Hi ha brillantors al front, els pòmuls o mentó?

Si són generalitzats, tant a la zona T com en els pòmuls, és un senyal que tens la pell greixosa.

Quan només es presenten a la zona T, és una pell mixta.

I si al recolzar un mocador de paper sobre la cara aquest es queda enganxat, parlem d’una pell molt greixosa.

b) ¿Notes tibantor al voltant dels ulls, a la zona dels pòmuls o en la pell d’el coll?

No hi ha dubte: estem davant d’una pell seca.

c) Fixa’t en els porus. En quina part de la cara són més evidents?

Els porus en el nas són habituals en les pells mixtes, però si es veuen també en els pòmuls i el mentó, estem davant d’una pell greixosa.

Compte! Els porus també poden ser molt visibles en una pell seca i madura quan hi ha flacciditat, ja que el teixit es distén i es veuen més el porus.

d) T’has aixecat amb la pell mat, notes tibantor i creus que les petites arrugues es noten encara més?

Aquesta sensació d’incomoditat, així com la sensació poc sucosa i fresca de la pell, indiquen que tens la pell seca.

e) S’aprecien arrugues fines que es fan més visibles a l’gesticular? Es poden veure petites línies d’expressió en el contorn dels ulls o de la boca?

Aquest tipus d’arrugues denoten falta d’hidratació, així com de nutrició, el que significa que en aquestes zones es té la pell seca.

f) Si no aprecies grans diferències i la teva pell està lluminosa però no amb greix ...

Bé! Ets una de les poques privilegiades amb una pell normal.

Així és la teva pell i així has ​​de cuidar-la

Ara que ja saps quin és el teu tipus de pell, et fem un breu recordatori de les característiques i les cures que necessita, de la mà de Julia García, fundadora de Journey to Julia.

Greixosa

Té una gran secreció sebàcia, un porus gran i una epidermis gruixuda. No obstant això, el fet de tenir major sèu no vol dir que no estigui deshidratada.

Consells:

– Neteja el teu rostre matí i nit amb productes no comedogènics.

– Hidrata la pell cada dia, amb una hidratant específica, si pot ser en textura gel.

– Utilitza una màscara purificant un cop per setmana.

– Després de la neteja facial, aplica’t un bon tònic, sense alcohol, que reequilibri el pH.

Seca

Es caracteritza perquè perd aigua. La seva secreció sebàcia és escassa, el porus petit i l’epidermis fina.

Consells:

– Consumeix molta aigua.

– Hidrata la pell cada dia, amb una hidratant no grassa adequada per al teu tipus de pell.

– Evita productes que continguin alcohol i fragàncies, ja que ressequen molt.

– Utilitza una màscara hidratant una vegada per setmana

Normal

El seu mantell hidrolipídic és correcte i funciona amb normalitat. És a dir, presenta la quantitat adequada de lípids i aigua. És suau, de color uniforme, llisa, sense brillantors i resisteix bé els canvis.

Consells:

– Neteja el teu rostre cada dia. Utilitza fórmules suaus que no alterin el pH de la capa hidrolipídica i la mantinguin en el seu nivell correcte

– Hidrata la pell cada dia, amb una hidratant rica en vitamina C o E.

– Exfolia la teva pell cada quinze dies per eliminar impureses.

Mixta

És més greix en algunes zones i més seca en unes altres, ja que les glàndules sebàcies no estan distribuïdes de forma homogènia. Tot i que es podrien utilitzar productes específics segons la zona de la pell, el més pràctic és buscar cosmètics aptes per a pells mixtes (ho veuràs a l’etiqueta), sense oblidar una bona neteja i hidratació.

Per bellezactiva.com