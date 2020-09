Cuina Fàcil: Tartaleta de llonganissa amb espinacs

La proposta d’avui és una de tantes versions de plats que circulen per internet i que, qui més qui menys, l’adapta com més li agrada.

Es tracta d’una tartaleta o una mena de coca, en la qual, com a ingredients, hi intervenen llonganissa (allò que alguns en dieu botifarra), espinacs, formatge ratllat, panses i pinyons. I, evidentment, la massa on ho posem tot. En aquest cas vaig escollir massa brisa, però, la que utilitzem per fer pizza o empanades també ens serviria perfectament.

El primer que farem és coure la llonganissa a la planxa, en una paella o a la brasa. Un cop cuita la deixem refredar una mica per, acte seguit, col·locar-la en forma d’espiral damunt de la massa que haurà de tenir una forma circular. Penseu que els solcs buits que queden entre llonganissa i llonganissa els acabarem omplint d’espinacs en cru, de panses, de pinyons i de formatge ratllat. De fet, al final, tota la coca queda quasi bé coberta per tots els ingredients, en especial els espinacs i el formatge ratllat.



Una cosa important. El que seria les vores, la part exterior de la massa (uns 3 o 4 cm) la pujarem sobre el llom del primer cercle de llonganissa. De la mateixa manera, al mig de la tartaleta hi farem un forat circular d’uns 5 cm de diàmetre per tal que la massa quedi ben feta. La massa que ens quedi de fer el forat també la pujarem damunt la llonganissa.

Quan ja tinguem tota aquesta operativa realitzada serà el moment d’introduir la coca al forn. Recomano a uns 180 graus, però, com que cada forn és un món, aneu vigilant la cocció. Es tracta de veure com es va fent la massa, com es desfà el formatge i adquireix aquell to daurat tan bo, com minven els espinacs… En definitiva no perdeu de vista la tartaleta mentre és al forn.

Aquesta recepta és d’aquelles que la vas perfeccionant quan ja l’has fet dues o tres vegades. No patiu si el primer cop us queda una mica bunyol. De bona, la coca, segur que ho estarà.

Us animo a que ho proveu de fer. És fàcil d’elaborar i, alhora, divertit.

Fins la propera.