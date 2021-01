Desapareixen les publicacions en xarxes socials quan les esborrem?

Les empreses que es troben darrere de les xarxes socials en general (i, en concret, Facebook) són cada vegada més criticades pel tracte que donen a les dades personals dels seus usuaris, de manera que les seves pràctiques són subjecte cada vegada més de dubtes.

Una de les clàssiques és què passa quan esborrem alguna entrada que haguem fet. Realment, aquest contingut queda totalment eliminat, o l’empresa sempre guardarà una còpia en els seus servidors al costat del nostre ‘expedient’ com a usuaris?

Això mateix s’ha preguntat el fact checker Maldita.es i, per trobar una resposta, ha recorregut a les dues principals competidores en aquesta arena: Twitter i Facebook (en aquest últim cas, preguntant tant per la xarxa social homònima, com per Instagram, que és també propietat dels nois de Mark Zuckerberg).

La resposta en tots dos casos va ser que sí, però. Els ‘peròs’ van ser diferents en cada cas.

En el de Twitter, i deixant de banda algun cas denunciat de persones que havien sol·licitat la descàrrega de la informació del seu compte i havien trobat en ella entrades antigues suposadament esborrades, així com missatges directes que tampoc haurien d’estar aquí, la mateixa empresa admet que els tuits emmagatzemats a la memòria cau de Google no desapareixen fins que la companyia del cercador realitzi l’operació d’esborrat.

En el cas de Facebook i Instagram, malgrat que l’usuari decideixi esborrar informació, i fins i tot el seu compte, les seves entrades poden quedar emmagatzemades en els servidors de la companyia per prevenir possibles temes legals futurs, alguna cosa admesa per la pròpia interessada.

En resum: mai podem estar segurs realment que si alguna cosa concreta que hem publicat en xarxes socials, ho esborrem, això quedarà efectivament eliminat.

Des de Maldita.es també es cita el marc legal europeu (RGPD) i la seva transposició a la legislació espanyola vigent, que marquen l’obligatorietat que les plataformes de xarxes socials informin de forma transparent sobre les dades que guarden dels seus usuaris.

Desgraciadament, podem apreciar que el seu compliment no és estricte.

Per Tecnonews