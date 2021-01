Els Camins del català són rutes per conèixer i estimar la llengua catalana en el seu context territorial: els parlants, les figures il·lustres que l’han feta créixer i l’han millorada, la petja que la llengua deixa en el país en forma de topònims, les varietats dialectals.

Són camins d’interès tant per a aquelles persones que volen aprofundir en el coneixement i l’estima de la llengua com per a aquelles altres que volen descobrir-la perquè comencen a parlar-la. S’afegeixen a iniciatives de rutes literàries com les dels Espais Escrits.

Camins del català és una iniciativa de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, que vol afavorir la creació i la difusió de rutes sobre la llengua arreu del territori i donar un nou impuls a rutes ja existents, sorgides de la societat civil, com les rutes Pompeu Fabra o la Ruta de les Homilies d’Organyà.

Els 9 punts d’interès

Al voltant de cada punt d’interès s’ofereix un itinerari amb continguts culturals i lingüístics. Aquests nou itineraris han estat elaborats per David Paloma a iniciativa de la Direcció General de Política Lingüística.

Organyà. Els orígens

Palma. La consciència lingüística.

L’Alguer. L’expansió

Beniarjó-Gandia. L’interès per la llengua.

Folgueroles. Cristal·lització de la Renaixença

Prada de Conflent. La normativització. El català, llengua de cultura moderna.

Montserrat. La resistència

Andorra. El català, llengua pròpia, nacional i oficial d’Andorra

Castelló.

En les properes setmanes us parlarem de cadascun d’aquests itineraris i dels seus indrets.