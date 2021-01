El còmode estil casual

L’estil casual es caracteritza per ser còmode i pràctic, però a la vegada molt chic. Perquè podeu lluir aquest look hi ha algunes peces de roba que no poden faltar al vostre armari.

• Samarretes: podeu portar samarretes de qualsevol color i estampat. Durant el dia la podeu combinar amb uns pantalons i a la nit amb una faldilla llarga.

• Pantalons texans: els podeu combinar amb peces com una brusa blanca o blazer. A la nit combineu-los amb un top i uns peep toes.

• Blazer: aconseguireu un aire més elegant combinant un blazer amb una samarreta bàsica i uns pantalons texans. A la nit el podeu combinar amb un vestit negre.

• Vestit: es pot portar en un únic color o amb estampats, el podeu combinar amb una jaqueta de punt i unes sandàlies.

• Calçat: a l’estiu podeu utilitzar unes sandàlies i a l’hivern un botí pla, per aconseguir un look casual, combinats amb peces de roba bàsiques de fons d’armari.

• Complements: no oblideu donar el toc final al vostre conjunt amb una bossa, un mocador, un barret…

Per Tot Sant Cugat