Desapareix la primària a l’Escola La Valira de la Seu

Els últims alumnes de l’Escola La Valira lliuren a la Biblioteca Sant Agustí exemplars de la seva revista (Escola La Valira)

El final del curs escolar 2022-2023 a la Seu d’Urgell ha estat marcat per la fi d’un dels centres de primària que hi ha hagut fins ara a la ciutat. L’Escola La Valira tanca portes i ja no les tornarà a obrir el curs vinent, a causa de la seva manca de continuïtat dins la planificació del Departament d’Educació de la Generalitat per a la capital de l’Alt Urgell.

Des d’ara el recinte que ha acollit l’escola, a l’Horta del Valira, només albergarà estudis de secundària. Al llarg dels cursos anteriors ja s’havia anat extingint els diferents nivells de primària de manera gradual, per la qual cosa actualment ja només hi quedaven els estudiants de sisè, que ara començaran l’ESO. Des de la direcció han expressat que, per tot plegat, la darrera jornada de classe ha estat “un dia divertit, però també molt emotiu i alhora trist”.