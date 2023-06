Com salvar les papallones europees?

Un exemplar de papallona búlgara (Ecoticias)

Amb les dades que s’obtenen comptant papallones es generen bases que ajuden els científics a saber quin és l’estat de diferents espècies a cada àrea. A la vegada, aquestes dades ajuden els polítics a plantejar lleis que protegeixin els insectes.

Se sap des de fa anys que hi ha un problema amb les papallones, les quals, estan en declivi. Al món en general i a Europa en particular, aquests insectes desapareixen a causa de diversos factors. Per això s’han pres mesures per a poder saber en quin estat es troben aquests insectes segons els diferents hàbitats.





Indicador de papallones de pastures

Aquesta és precisament la idea darrere de l’Indicador de Papallones de Pastures, que es basa en les tendències poblacionals de 17 espècies típiques de prats i pastures. Si les tendències positives i negatives d’aquestes espècies s’equilibren aproximadament, l’indicador roman al mateix nivell.

Si disminueixen més espècies de les que augmenten al mateix període, el valor disminueix i viceversa. Per tant, els valors més baixos indiquen més problemes entre els habitants de les pastures.

Els darrers resultats d’aquests càlculs inclouen dades del 1990 al 2020 i, lamentablement, no auguren res de bo. L’anàlisi, que també va ser cofinançada pel projecte de la UE SPRING (Enfortiment de la recuperació de pol·linitzadors a través d’indicadors i monitorització) coordinada per la UFZ, mostra només un guanyador. Als 27 estats membres de la UE, només l’Orange Tip (Anthocharis cardamines) és l’espècie de papallones que ha exhibit un augment moderat.

Tres espècies són estables: el patró gran (Ochlodes sylvanus), el coure comú (Lycaena phlaeas) i el marró prado (Maniola jurtina). Per contra, cinc espècies – des del blau comú (Polyommatus icarus) fins al pardo muro (Lasiommata megera) – estan mostrant poblacions en declivi.

“El gran perdedor dels darrers anys ha estat el gran blau (Phengaris arion), que per exemple ha desaparegut completament a Holanda”. Per a les espècies restants dels 17 habitants de pastures estudiades, no hi ha una tendència clara o hi ha molt poques dades.





Mals números a Europa

El panorama es torna encara menys favorable si es mira, no només la UE, sinó Europa en conjunt. Aleshores no hi ha espècies en ascens i només tres són estables. Sis, mostren un descens moderat i, una, fins i tot, fort.

En vista d’aquests desenvolupaments, no sorprèn que l’indicador de pastures estigui ara en un nivell considerablement més baix que abans. Només en els darrers 10 anys, el valor calculat per a la UE ha caigut un 32% i el d’Europa en conjunt fins a un 36%. La crisi dels habitants de les praderies aparentment ja s’ha apoderat de tot el continent.

Això és cada cop més evident a mesura que els comptadors de papallones voluntaris de diferents països brinden més informació. Les disminucions no es limiten al nord-oest d’Europa, diu Chris van Swaay de Butterfly Conservation Europe. “No obstant, algunes espècies al sud i l’est estan molt millor”.

Ell i els seus col·legues atribueixen la disminució de les papallones principalment als canvis a l’agricultura. Al nord-oest d’Europa, per exemple, l’ús massa intensiu de prats i pastures té un efecte particularment desfavorable.

L’ús desmesurat de fertilitzants sovint també contamina les àrees protegides adjacents amb quantitats excessives de nitrogen. A la resta d’Europa, el principal problema és l’abandonament complet del cultiu de pastures el que està acabant amb aquest tipus de papallones.





Manquen mesures eficients

Segons els experts, cal un gran conjunt de mesures per a salvar les papallones. És important promoure l’ús sostenible dels prats i les pastures, crear nous hàbitats valuosos i connectar millor els existents. Així, la majoria de les papallones de les pastures també es beneficiarien d’una mitigació eficaç del canvi climàtic.

“Tot i els grans esforços, aquests insectes continuen disminuint a moltes parts d’Europa”, diu van Swaay. “Esperem que la propera Llei de Restauració de la Natura pugui aturar aquest declivi perquè els nostres nens també puguin gaudir de les papallones a les pastures riques en flors”.





Per Ecoticias