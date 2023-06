Segona jornada de la Festa del Poble a Encamp

El grup Fugados de Alcatraz actua aquest dissabte a la nit a Encamp (Fugados de Alcatraz)

Ahir, divendres 23 de juny, va iniciar-se la Festa del Poble d’Encamp amb un bon grapat d’activitats. No obstant és en aquesta jornada de dissabte quan hi ha un gruix important d’actes, sense desmerèixer, ni molt menys, tot el que hi ha programat per a demà diumenge.

Aquest és el programa per a avui dissabte, 24 de juny

10:00 a 18:00 Torneig de pàdel. Prada de Moles

11:00 a 13:00 Activitats aquàtiques i jocs infantils. Pg. de l’Alguer

12:30 Encamp de Gresca amb l’Esbart Sant Romà. Pl. dels Arínsols

13:00 Vermutada popular amb Rumband. Pl. dels Arínsols

16:00 a 19:00 Activitats aquàtiques, jocs infantils i festa de l’escuma. Pg. de l’Alguer

15:30 Interparroquial. Aparcament de Sant Miquel.

16:00 Ballada de sardanes amb La Flama de Farners. Pl. dels Arínsols

18:00 Ball de tarda amb Euphoria. Pl. dels Arínsols

20:00 Sopar de la Interparroquial. Sala de Congressos

21:00 Sopar de gala. Carrer Major. Inscripcions a La Valireta Preu 20€

22:30 Nit de versions amb Fugados de Alcatraz. Aparcament de Sant Miquel

00:00 GIRA105 amb els DJ’s Ernest Codina i Enric Font de RAC105. Aparcament de Sant Miquel

03:30 Discomòbil amb DJ Moncho. Aparcament de Sant Miquel