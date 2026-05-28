Demòcrates: «tancament en comissió del Projecte de llei de descongelació progressiva dels lloguers»

La Comissió legislativa d’Economia ha tancat aquest dijous el treball sobre el Projecte de llei d’aprovació del règim jurídic aplicable als contractes d’arrendament d’habitatge per a residència habitual i permanent per al període 2027-2030. En aquesta darrera reunió, el Grup Parlamentari Demòcrata ha proposat treballar sobre les esmenes a l’article 1, presentades pels grups de Concòrdia i el Partit Socialdemòcrata (PS), per tal de reforçar els controls de l’Administració en cas de decisió del propietari de finalitzar el contracte amb el seu llogater per a destinar-lo a familiars de fins a segon grau de consanguinitat.
Per a evitar l’ús fraudulent d’aquest mecanisme (en el que s’ha denominat ‘la trampa del fill’), el Grup Demòcrata ha proposat que aquesta facultat del propietari quedi sotmesa a un “doble control administratiu”. Per una banda, un control previ a l’extinció del contracte, amb la finalitat de verificar que l’immoble se cedeix a un familiar de fins a segon grau: la part arrendatària havia de comunicar-ho al Govern amb tot un seguit de documentació vinculada. Per altra, un control posterior a l’extinció del contracte d’arrendament, en què la part arrendadora havia de presentar la informació (el certificat del Comú que acrediti el cens, l’alta als subministraments bàsics) conforme realment hi vivia la persona que s’havia comunicat amb anterioritat.
Malgrat aquesta proposta de doble control administratiu feta des del Grup Demòcrata, tots els grups de l’oposició l’han rebutjat. D’aquesta manera, aquest article de la llei ha quedat tal com va entrar en comissió, amb un mecanisme de control a posteriori, i amb l’enduriment del règim sancionador.
En canvi, sí que s’ha aprovat -amb els vots favorables del GPD- l’esmena presentada per Andorra Endavant, que prohibeix als no residents destinar habitatges residencials a activitats econòmiques. Aquestes activitats s’hauran de desenvolupar en locals comercials, espais coworking o altres immobles destinats a activitats econòmiques.
Un cop tancada la llei, se sotmetrà al Ple del Consell General. «Des del Grup Demòcrata seguim defensant que es tracta d’un text equilibrat, ponderat, just, que té en compte totes les parts, després d’un treball d’escolta que s’ha allargat més d’un any. La llei garanteix una desintervenció progressiva dels contractes de lloguer esglaonada en el temps (fins al 2030), oferint garanties als llogaters i evitant pujades desorbitades en els contractes actuals», asseguren.