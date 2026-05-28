Andorra i Àustria enforteixen la cooperació bilateral amb la signatura d’un conveni per a evitar la doble imposició

El cap de Govern, Xavier Espot, i el canceller federal d’Àustria, Christian Stocker, s’han reunit avui dijous, a Viena, en una trobada institucional que ha permès refermar les bones relacions i obrir noves vies de col·laboració entre tots dos països. La reunió ha tingut com a punt més destacat la signatura del conveni per a eliminar la doble imposició (CDI), un instrument clau per reforçar la seguretat jurídica, afavorir els intercanvis econòmics i impulsar la col·laboració entre Andorra i Àustria.
Tal com ha expressat Espot, el CDI amb Àustria s’emmarca en la voluntat del Govern de generar un entorn de màxima transparència i estabilitat, alineat amb els estàndards internacionals, i de crear un marc favorable per a l’obertura de noves oportunitats de cooperació econòmica.
Durant la reunió, tots dos mandataris han posat en relleu la bona sintonia entre els dos països, especialment en àmbits d’interès compartit com el turisme d’hivern o l’economia de muntanya. Així, el cap de Govern també ha traslladat la voluntat d’Andorra de reforçar la dimensió internacional de les polítiques de muntanya i de promoure un turisme més respectuós amb l’entorn.
Finalment, Xavier Espot ha aprofitat la reunió per a compartir amb el canceller federal austríac els darrers avenços d’Andorra del procés de signatura de l’Acord d’associació amb la Unió Europea, així com la voluntat del Principat de continuar reforçant la seva presència internacional des del compromís amb el multilateralisme, la cooperació i l’obertura econòmica. La reunió amb Christian Stocker consolida una agenda bilateral orientada a obtenir resultats concrets en benefici d’ambdós països.
Compromís ferm d’Andorra amb l’OSCE
L’agenda del cap de Govern a Viena ha inclòs una reunió amb la directora de l’Oficina del Secretari General de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), Hatun Demirer. Aquesta és la primera visita del cap de Govern a l’OSCE que coincideix amb els trenta anys de l’adhesió d’Andorra a l’organisme.
En la reunió, el cap de Govern ha expressat el ferm compromís d’Andorra amb l’OSCE i amb els valors que representa i ha refermat la necessitat, en l’actual context internacional, de preservar el multilateralisme, garantir el bon funcionament de les institucions i continuar treballant conjuntament per una seguretat compartida. La trobada també ha servit per a posar en valor les prioritats d’Andorra dins la cooperació amb l’OSCE, especialment en els àmbits de la joventut, la igualtat de gènere, el medi ambient i el canvi climàtic. En aquest sentit, Espot ha destacat la participació del Principat en iniciatives vinculades a joves i seguretat, la promoció de l’educació multilingüe i inclusiva, així com les contribucions a projectes de l’organització relacionats amb la resiliència climàtica i la seguretat.
Espot intercanvia pràctiques en matèria d’habitatge i urbanisme amb l’Ajuntament de Viena
Durant la seva estada a Viena, el cap de Govern, Xavier Espot, s’ha reunit amb Omar Al-Rawi, regidor de l’Ajuntament i diputat al Parlament regional de Viena, i amb Kurt Hofstetter, coordinador de planificació urbanística i habitatge social de la ciutat de Viena, en una trobada de treball centrada en l’intercanvi d’experiències sobre polítiques públiques d’habitatge, la identificació de bones pràctiques i en l’exploració de la cooperació en matèries vinculades a l’habitatge i la planificació urbana.
Durant la reunió, Espot ha afirmat que l’habitatge és el principal repte social i una prioritat absoluta per al Govern, tant des del punt de vista pressupostari com legislatiu. En aquest sentit, ha exposat el conjunt de mesures estructurals impulsades per a afavorir l’accés a l’habitatge de lloguer a preu assequible, l’ampliació del parc públic, l’impuls a la compra del primer habitatge, les accions per a mobilitzar pisos buits i per a combatre l’especulació i les restriccions als habitatges d’ús turístic, entre d’altres.
La trobada ha servit per a aprofundir en el model vienès d’habitatge, una ciutat on una part molt significativa de la població viu en habitatges municipals o subvencionats. Les autoritats vieneses han compartit elements del seu sistema, la dimensió del parc públic i la seva incidència en la contenció dels preus del lloguer. També han exposat les claus de la planificació urbana a llarg termini, els criteris d’accés, els instruments de protecció dels llogaters i les polítiques d’inversió pública així com les fórmules de finançament.