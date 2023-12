Demòcrates i “aliats” encaren els darrers dies de campanya

Carolina Gómez, candidata per Ordino, davant l’indicador que anuncia el Parc Natural de Sorteny (Demòcrates)

Cada dia que passa és un dia menys per a donar a conèixer els eixos programàtics de les diferents candidatures que prendran part a la cita electoral de les comunals, aquest diumenge vinent, 17 de febrer. El compte enrere ja és en marxa i cal aprofitar cada una de les jornades per a fer campanya. Demòcrates per Andorra i les seves forces “aliades” han continuat aquest dimarts amb els actes programats.

DA + SDP + Independents estarà al costat de les associacions d’Andorra la Vella i fomentarà la cultura popular

La candidatura de Demòcrates + SDP + Independents d’Andorra la Vella seguirà donant suport a les associacions de la parròquia i fomentant la cultura popular. La número 3 de la llista, Rosa Maria Sabaté, s’ha referit a associacions com la de fallaires, la d’escudellaires, els geganters o l’Orfeó Andorrà, a les quals donaran suport i “volem potenciar“. Per exemple, a través de xerrades a les escoles perquè els infants “coneguin les nostres tradicions i les puguin transmetre en l’àmbit familiar“, ha defensat Sabaté en l’acte d’aquest dimarts. També se’ls donarà suport amb l’ampliació dels espais que aquestes associacions necessiten per a trobar-se, un cop sigui una realitat el trasllat de l’Institut de Música al nou equipament del Museu Nacional, el qual es projecta a l’aparcament de Prada Casadet. “Tindrem més sales lliures a la Llacuna i s’hi podran instal·lar”, ha anunciat la candidata.

Sabaté ha garantit contacte i escolta constant, tant amb les associacions culturals com amb la resta d’associacions de la parròquia. De fet, dimarts van mantenir una reunió amb totes elles i els van exposar que “estem oberts a ajudar-los amb tot el que necessitin“.

Pel que fa a les demandes, la candidata s’ha referit a dos casos concrets. Una de l’associació de Celíacs, per a tirar endavant un projecte per a informar dels restaurants sense gluten de la parròquia, i una dels Castellers d’Andorra, per a tenir un local on poder assajar. Totes dues propostes estan sobre la taula i s’estudiaran, si la candidatura obté la confiança dels electors el proper 17 de desembre.





DA + ACCIÓ + SDP + Independents treballarà per a una millor integració del Clot d’Emprivat a Escaldes

La candidatura de Demòcrates + ACCIÓ + SDP + Independents ha tractat aquest dimarts una de les temàtiques més latents de la campanya electoral d’Escaldes-Engordany. Aquesta no és altra que la zona del Clot d’Emprivat. El número 8 de la llista, Àlex González, ho ha deixat clar: “Treballarem perquè el Clot d’Emprivat tingui una millor incorporació dins del teixit urbà de la parròquia“. L’objectiu és poder reorientar les torres actuals i les construccions futures, perquè “no tota la construcció es faci amb verticalitat, és a dir, amb torres de 20 plantes”.

Per a aconseguir-ho, el projecte de la candidatura que encapçala Anna Garcia defensa que, si els ciutadans els fan confiança el proper 17 de desembre, tiraran endavant un Pla Especial per a “treballar tota la zona de forma conjunta, com una sola unitat, i amb molta cura“. És a dir, que les construccions “no es defineixin únicament per l’illa on s’ubiquen, sinó que es tingui en compte tot el conjunt del Clot d’Emprivat”, ha manifestat González. Per tant, ha detallat, una construcció podrà ser més alta o horitzontal en funció “dels carrers del costat, de les zones verdes i dels equipaments” que tingui al costat. Per a fer aquesta redefinició, es parlarà amb els propietaris i es mantindrà un diàleg constant, ha garantit Àlex González.

Una altra mesura dins d’aquest Pla Especial serà l’establiment de compensacions addicionals per a dotar la zona de més espais verds. Tot plegat amb l’objectiu prioritari d’assolir “una millor integració del Clot d’Emprivat a la parròquia”, ha conclòs el candidat.





UP + DA + Independents continuarà, a Encamp, amb la remodelació de les avingudes i embellirà la plaça dels Arínsols

Laura Mas, cap de la llista d’Units per al Progrés + Demòcrates + Independents d’Encamp, ha garantit aquest dimarts que, si obté la confiança dels ciutadans per a mantenir-se al capdavant del Comú quatre anys més, donarà continuïtat a la remodelació de les avingudes duta a terme aquest mandat i impulsarà l’embelliment de la plaça dels Arínsols. Pel que fa a les avingudes, ha recordat que s’ha fet el tram de Sant Miquel, el qual “ha estat un pas endavant perquè ara és un lloc de trobada: hem omplert aquesta transformació urbana d’activitat i vida a la zona“. Ara toca fer “l’extensió a tota la part restant de l’avinguda”, ha manifestat l’actual cònsol. Es començarà per la rotonda de Prat Genil, en avall.

Tot aquest procés, ha detallat Mas, es farà per fases, “i mantindrem una comunicació constant amb els comerços i els veïns perquè les obres tinguin el mínim d’afectació possible”. També dins d’aquest projecte de reforma, es donarà continuïtat al pla d’embelliment de les voravies. En aquest punt, ha anunciat Mas, “s’afegeix la novetat del canvi de totes les marquesines de les parades d’autobús, les quals comptaran amb tòtems interactius on hi haurà informació sobre les línies de bus i els temps d’espera, però també sobre tota l’agenda cultural i actes de la parròquia”.

Finalment, i pel que fa a la reforma de la plaça dels Arínsols, també es durà a terme aquest mandat. L’objectiu és fer una reforma que permeti embellir i “ampliar l’espai per a esdeveniments, i perquè es converteixi en centre neuràlgic de la parròquia“, ha informat Mas.





A Ordino, ACO + DA + Independents + SDP ampliarà el transport públic comunal fins a Arcalís

La candidatura d’Acció Comunal d’Ordino + Demòcrates + Independents + SDP té molt clar que el foment del turisme s’ha de fer des dels conceptes de qualitat i de sostenibilitat. “La nostra aposta és ferma“, ha defensat la número 9 de la llista, Carolina Gómez, que ha recordat també que aquest mandat s’han obtingut dos reconeixements internacionals que avalen l’esforç fet els darrers quatre anys en aquesta direcció. Per una banda, la declaració de Reserva de Biosfera per la Unesco i, per l’altra, el Best Tourism Village per l’Organització Mundial del Turisme. Per a mantenir aquest compromís i també per a millorar el servei al turista, “potenciarem la mobilitat sostenible” a la parròquia amb “l’ampliació de la xarxa de transport públic comunal“. Ara arriba fins al Parc Natural de Sorteny, i s’allargarà fins a l’estació d’Ordino-Arcalís.

“Volem que la gent pugui arribar als nostres espais naturals en transport públic tot l’any, que deixi el cotxe a casa o a l’hotel“, ha manifestat Gómez, afegint que també és una manera “de gaudir de la natura i, a la vegada, preservar el medi ambient“.

Una altra acció amb el turisme de qualitat com a protagonista, serà la d’obrir més dies de l’any la Mola i la serradora de Cal Pal, i la Mina de ferro, perquè “són espais singulars que volem potenciar“.





Projecte de tirolines a Soldeu i centre de bicicletes elèctriques al Tarter

La desestacionalització del turisme, per tal de tenir activitat a la parròquia tot l’any, és un dels principals objectius de la candidatura de Demòcrates + Independents de Canillo. Per a aconseguir-ho, es treballarà des de dos vessants. Per una banda, ampliar l’oferta d’activitats i serveis a tots els pobles de la parròquia. Per altra, oferir propostes diferents i que captin l’atenció del visitant. Per a assolir-ho, i conjugant els dos conceptes, es farà un centre de bicicletes elèctriques al Tarter, per a aprofitar tot el circuit de pistes que hi ha a Soldeu-El Tarter, així com un circuit de tirolines que transcorrerà pel bosc de Soldeu, paral·lel a la pista Avet.

Aquest darrer projecte, ha explicat el número 8 de la llista, Alex Kinchella, s’impulsarà conjuntament amb ENSISA i té la voluntat de captar “turisme familiar, que vulgui gaudir de la muntanya i de la natura“. Kinchella ha defensat que serà “molt bo per al poble de Soldeu” i ha reiterat la necessitat que no totes les activitats “es concentrin a la vall d’Incles o a Canillo, hem de potenciar tots els nuclis urbans de la parròquia“.