Les festes de Nadal i l’endeutament personal

Omar El Bachiri. Psicòleg

Hi ha gent que encara, avui mateix, està pagant els regals de Nadal de l’any passat i, fins i tot, hi ha qui està pagant els del 2021. És a dir, encara estan emocionats pels regals que van comprar en el seu dia, tenen la sort de poder allargar l’alegria en el temps. Segurament, cada principi de mes, quan l’entitat que proporciona el préstec els cobra la mensualitat estan eufòrics perquè se’n recorden del moment de la compra.

És una sort poder gaudir d’aquesta manera perquè, paral·lelament, hi ha una part de la societat que no ens agrada endeutar-nos innecessàriament i, si ho fem, és en la inversió. En productes que no perden el seu valor econòmic una vegada comprats, poden passar molts mesos o anys que els podrem tornar a revendre pel mateix preu o, fins i tot, per un superior.

Però, referent a la bogeria de l’endeutament innecessari, una vega acabades les festes de Nadal, la gran majoria de regals rebuts queden guardats en calaixos, escampats per la casa o en el traster. Per tant, abans de comprar-los seria interessant raonar sobre l’ús que farà la persona amb l’objecte regalat, perquè si es un infant o adolescent deixarà d´utilitzar-los en poc més de 30 dies perquè sap que en rebrà més durant tot l´any. Per tant, la motivació i la capacitat de gaudir és redueix i, fins i tot, pot arribar a desaparèixer per complet perquè quan sabem que la font econòmica és inesgotable, deixem de valorar-la, la descuidem.

Perdem el sentit de l’esforç i, amb ell, la capacitat de gaudir dels petits moments i objectes sense massa valor econòmic perquè hem associat la quantitat de diners amb la qualitat. És a dir, es regalen coses cares pensant que l’altra part les gaudirà més i, pitjor encara, s’hiperegala. Com he escrit anteriorment, sap que en rebrà pel seu aniversari, pel seu sant, per aprovar els estudis, per Sant Jordi, pel Dia de la mare, del pare, etc. D’aquí, l’interès és de saber l’ús que en farà perquè, segurament, li faran falta coses més útils i no tan cares.





