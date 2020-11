Decorar el menjador amb una escala de fusta

A vegades, un element senzill al qual no li donem cap valor decoratiu es converteix en el complement perfecte per a qualsevol espai. És el cas de les antigues escales de fusta, una mica rústiques, a les que podem donar mil usos en la composició dels nostres interiors.

En aquesta ocasió, et presentem una idea per a col·locar-la en el menjador i és que posar-la en la paret de la sala pot ser un bon començament. En aquest lloc pot complir diferents funcions. Si la poses prop del sofà o d’una butaca i col·loques algunes revistes penjades dels seus esglaons, pot convertir-se en un magnífic revister. Afegeix un llum subjecte a l’escala per una pinça i hauràs aconseguit un meravellós racó de lectura.

També a la sala d’estar pots crear un espai verd, penjant dels travessers de l’escala tests petits amb plantes. Una altra opció seria convertir-la en una pràctica llibreria de paret, per al que només has de fixar-la amb uns tacs i caragols resistents. O utilitza-la per a deixar mantes, plaids o aquest xal amb el qual et tapes en les fredes tardes d’hivern.

Les escales ofereixen una infinitat de possibilitats, i totes elles són realment genials. Però no només pots utilizar-la en el menjador. Ocorre el mateix en altres habitacions de la casa.

Per Decoracion2.com