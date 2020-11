Fes els teus propis testos de ciment

Un treball manual molt fàcil i sens dubte molt decoratiu, és realitzar testos de ciment per a les teves plantes. El ciment és un material econòmic, elegant i atorga aquest toc industrial, tan actual. Ja sigui per al jardí, terrassa o per a l’interior, aportarà originalitat a la teva llar i et donarà la satisfacció d’haver-los realitzat amb les teves mans.

Per a realitzar-los, necessites:

• 1 quilo de ciment (per a quatre testos petits).

• Aigua.

• Gots d’unicel grans (poliestirè expandit)

• Gots de plàstic petits.

• Plantes petites

Passos:

En un got gran d’unicel, fes una mescla de ciment i aigua.

Continua abocant l’aigua o ciment fins a aconseguir una mescla homogènia. La consistència ideal és semblant a la de la crema de cacau. La quantitat dependrà de l’alçada a la que vulguis el test. Barreja bé.

Introdueix el got de plàstic més petit i enfonsa’l sense arribar al fons.

En cas que el teu got de plàstic no quedi fix pots agregar pedres petites en el seu interior.

Deixa assecar completament. Un cop sec, retira el got d’unicel, pelant-lo com si fos una taronja. Retira després el got de l’interior. Segurament hauràs de trencar-lo, fes-ho amb molta cura.

Pots deixar-ho així si vols un resultat més sobri, si no, pinta’l o decora’l com més t’agradi.

Col·loca la planta que t’agradi a l’interior del test i posa-la en aquell racó tan especial.

Per tuhogar.com