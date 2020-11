El material esportiu imprescindible per a entrenar

Moltes vegades ens deixem portar per modes i ens gastem els diners en coses que tampoc són tan necessàries. Si ets principiant, el millor és cenyir-se als materials necessaris per a entrenar destacant els següents:

– Sabatilles: És el punt més important. Pràcticament tota activitat parteix dels teus peus. Si no uses un bon calçat, pot repercutir en les teves articulacions i desembocar en una lesió. Aquí és on no s’ha d’escatimar a l’hora de gastar. Pren-t’ho com una inversió. El millor és assessorar-te en una botiga especialitzada.

– Samarreta i pantaló: Encara que hi hagi peces més cares, n’hi ha prou amb comprar-se’n unes que transpirin bé (evita el 100% cotó), que siguin lleugeres, que no molestin les costures i, si surts a córrer, que tinguin reflectors.

– Protectors solars: Aquí inclouríem també les ulleres de sol. El que pot semblar una ruta agradable, si el sol comença a cremar o a molestar en els ulls, pot convertir la teva sortida en un infern.

Bàsicament amb aquests tres productes ja pots començar encara que podríem incloure altres com un pulsòmetre o peces de compressió perquè els teus músculs tinguin menys vibracions i es cansin menys.

Per Consejosfitness.com