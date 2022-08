Decàleg de la higiene del somni infantil

Descansar bé, correctament, també és invertir en salut. Hi ha coses que cal evitar-les per complet perquè no ens ajudaran a conciliar el somni i, en canvi, n’hi ha d’altres a les quals ens hi hauríem d’acostumar per tal de llevar-nos, al dia següent, amb la veritable sensació d’haver descansat. Doncs, si això ho traslladem als més petits de la casa, encara esdevé més important. Preneu nota:

1. Rutina. Establir una rutina tranquil·la i sense sorolls a l’hora d’anar al llit. Evitant que el pare o la mare siguin a l’habitació quan el nen s’adormi.

2. Horari constant. Mantenir la mateixa hora de ficar-se al llit i aixecar-se, que no ha de variar en més de dues hores el cap de setmana.

3. Baixar el nivell d’energia. Evitar exercicis d’alta intensitat, jocs bruscos o mirar pantalles abans de dormir.

4. Sense fam ni amb pesadesa. Es recomana sopar dues hores abans d’anar al llit, però, si té gana, és aconsellable donar-li un refrigeri lleuger.

5. Sense cafeïna. Evita els productes amb cafeïna diverses hores abans d’anar al llit. Encara que els nens no prenguin te o cafè, cal recordar que altres productes sí que la contenen.

6. Sol i exercici. És convenient exposar als nens a llum natural a primeres hores del matí i procurar que vagin al col·legi caminant o amb bicicleta per a activar-se.

7. Llum tènue. Mantenir l’habitació tranquil·la i fosca. Abans d’anar-se’n al llit, es recomana que hi hagi una llum tènue. Aquesta il·luminació pot mantenir-se durant la nit si el nen sent por. I, si es pot evitar, molt millor.

8. Temperatura. Mantenir l’habitació durant la nit entre 19-22 °C.

9. Ambient ordenat i associat al descans. L’habitació ha d’estar ordenada i neta.

10. Lliure de pantalles. Mantenir l’habitació sense televisió, mòbils o pantalles