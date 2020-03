L’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, ha enviat una carta a tots els preveres i diaques de la diòcesi en la qual demana “mantenir obertes les esglésies” tot i l’expansió del coronavirus i aplicant, sobretot, “totes les prevencions possibles”. En aquest sentit, considera que, en aquest moment, cal “pregar en les epidèmies i ajudar a pregar i ser propers als qui sofreixen i passen per l’angoixa de la malaltia”. A la missiva també afirma: “Sóc dels que penso que de cap manera ens hem de deixar endur per les pors o per comportaments col·lectius desproporcionats”. Malgrat tot, deixa en mans de cada mossèn dur a terme les mesures que cregui necessàries, com ara “treure l’aigua beneïda, donar-se la pau o decidir com rebre la comunió“.

Vives explica que, davant els avisos de les autoritats civils, cal revisar moltes activitats comunitàries. Tanmateix, demana al clergat que “sostingui” a les persones que estiguin infectades, les de la tercera edat i famílies, i les que estiguin més angoixades. “Visiteu i no deixeu de portar la comunió i el sagrament de vida a ancians i malalts”, assenyala. L’arquebisbe clou la seva carta afirmant que el fet que els temples religiosos estiguin oberts “els donarà suport i fortalesa”.