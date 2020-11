Títol: De la poma a la pantalla. Amor, sexe i desig a l’època digital

Edat: A partir de 15 anys

Escriptor/a: ROQUETA-FERNÀNDEZ, Marta

Editorial: Pagès.

Aquest llibre inaugura una nova col·lecció d’assaig adreçada als qui transiten entre l’adolescència i la joventut, i ve a omplir un buit evident en la producció per a aquestes edats.

A mig camí entre l’assaig i el manual d’autoajuda, la periodista especialitzada en feminismes i representacions de gènere Marta Roqueta-Fernàndez aborda un tema interessant i polèmic com és el de les relacions amoroses i sexuals.

Escrit des d’una òptica feminista, el llibre tracta algunes de les qüestions que es plantegen avui, com el valor i la vigència de l’amor romàntic, el poliamor, l’educació sexual a través de la pornografia, la seducció, la violència masclista, la cosificació de la dona o la sororitat. En la seva anàlisi, l’autora fa notar determinades relacions entre el masclisme i el capitalisme i també denuncia la influència dels mitjans, de la publicitat i del cinema en la determinació dels cànons de bellesa i dels models de conducta que s’apliquen en les relacions amoroses i sexuals, alhora que valora les pràctiques que ens faciliten les tecnologies, que ofereixen oportunitats però també poden ser amenaces.

Escrit en primera persona, Roqueta estableix un diàleg amb el lector i ho fa d’una manera honesta, per plantejar certeses però també dubtes, sovint basats en la seva pròpia experiència vital. Sempre que cal, les idees o els conceptes s’il·lustren amb exemples extrets dels productes culturals que més consumeixen els joves, com les sèries i les cançons, però també recorre a exemples de pel·lícules i a fragments de programes televisius, i a anuncis i campanyes publicitàries o a opinions que circulen per les xarxes socials. Però, sobretot, recorre a les frases o a les idees d’altres persones que han estudiat aquests aspectes, com Bell Hooks o Carrie Jenkins, entre moltes d’altres, que recull en una bibliografia temàtica final.

Un llibre molt necessari que va al fons del problema i desmunta alguns dels tòpics que envolten el tema de l’amor i el sexe, i que agradarà, sobretot, a les noies que el llegiran.

Per Mònica Baró. Clijcat / Faristol