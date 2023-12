Andorran Banking renova la col·laboració amb UNICEF aportant 6.000 euros

Esther Puigcercós i Marianela Vila (Unicef)

Andorran Banking ha renovat la col·laboració amb Unicef, que va iniciar fa vuit anys, amb l’aportació de 6.000 euros que es destinaran a projectes per a pal·liar les necessitats dels infants en situacions vulnerables. El suport a UNICEF forma part del compromís d’Andorran Banking amb causes humanitàries, amb un enfocament especial en el programa Inspired Gifts-Regals que salven vides d’UNICEF. A través d’aquest programa, les persones empreses i entitats poden fer donacions que es tradueixen directament en recursos essencials, com aigua potable, vacunes, educació i altres serveis vitals.

Aquesta donació d’Andorran Banking permetrà enviar 20 kits de sobres d’aliments terapèutics, 10 ràdios solars wind-up, 143 motxilles escolars, 90 pastilles de purificació d’aigua, 2 pompes d’aigua manual, 8 kits de llet terapèutica, i un kit escola en una caixa per a 40 alumnes.

La col·laboració entre Andorran Banking i Unicef Andorra es basa en valors comuns, com la transparència, la responsabilitat social i la dedicació a fer del món un lloc millor per a tots. La directora general d’Andorran Banking, Esther Puigcercós, destaca el compromís continu amb Unicef: “Estem molt contents de mantenir aquesta col·laboració significativa amb Unicef per vuitè any consecutiu. Creiem fermament que les institucions financeres tenen una responsabilitat social, i aquesta col·laboració és una manifestació tangible del nostre propòsit de fer una diferència positiva al món.”

Per altra banda, la presidenta d’Unicef Andorra, Marianela Vila ha expressat “la satisfacció de seguir comptant amb la col·laboració d’Andorran Banking per a la promoció dels drets de l’infant arreu del món“.