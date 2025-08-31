La cursa Pyrenees Stage Run arribarà de nou a Encamp, amb dues etapes que combinen esport, natura i germanor

Encamp acollirà el 2 i 3 de setembre una nova edició de la cursa Pyrenees Stage Run. L’esdeveniment passarà per la parròquia durant la seva 3a i 4a etapa i farà parada al centre de la vila, al Complex Esportiu i Sociocultural. El dimarts, 2 de setembre, s’espera l’arribada dels 140 corredors d’enguany, que havent fet una 3a etapa de 39 km, passaran pel Llac d’Engolasters fins arribar al Complex Esportiu, on hi haurà la meta i l’espai d’acollida.
De cara a dimecres, 3 de setembre, hi haurà la sortida de la 4a etapa de la cursa, prevista per a les 8:00 h. Els participants sortiran del Complex en direcció a Les Bons i s’enfilaran muntanya amunt fins arribar a Arinsal, havent completat 20 km i més de 1.900 m de desnivell.
Un esdeveniment internacional marcat per la natura i la proximitat
La cursa Pyrenees Stage Run compta amb un recorregut total de 220 km i 15.000 m de desnivell. Enguany es desenvolupa del 31 d’agost al 6 de setembre i compta amb corredors vinguts d’arreu del món, representant 22 nacionalitats. Els participants recorreran el Pirineu català i part d’Andorra en una aventura de set etapes que combina esport, natura i germanor. En el recorregut de la cursa hi ha cinc parcs naturals, entre ells la Vall del Madriu-Perafita-Claror.
La Pyrenees Stage Run destaca per la seva atmosfera familiar i propera, que fa que corredors, voluntaris i organització comparteixin molt més que l’esforç de la cursa. Cada tarda, en finalitzar l’etapa, els participants poden gaudir d’un espai de convivència on es comparteixen experiències, històries i moments inoblidables, convertint l’esdeveniment en una aventura col·lectiva. En el cas d’Encamp, el punt de reunió serà el Complex Esportiu i Sociocultural de la parròquia.