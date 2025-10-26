Títol: Samsam 1. Una família còsmica!
Escriptor: Serge Bloch
Il·lustrador: Serge Bloch
Traducció: Marta Gómez Borràs
Editorial: Kómikids
Pàgines: 96
Edat: Per als més petits
Plegats, en SamSam, la seva família i el seu fidel amic SamOsset viuen al planeta Sam. En aquest nou llibre, el clan de superherois es veu immers en tot d’aventures còsmiques mentre protegeixen el seu entorn, combinant les gestes espacials amb episodis de la vida quotidiana, les entremaliadures, les gresques i algun o altre entrebanc divertit.
La sèrie de SamSam és tot un fenomen editorial a França des de fa dècades. Va néixer a les pàgines de la revista Pomme d’Api, un equivalent francès al nostre Tatano, i ràpidament es va convertir en un còmic de gran èxit. A casa nostra, va ser traduïda i publicada inicialment per Cruïlla, i actualment és l’editorial KómiKids (del grup francès Bayard) qui ens acosta de nou a les peripècies d’aquest innocent i entranyable protagonista, sempre vestit de vermell i ideat pel reconegut il·lustrador francès Serge Bloch.
El llibre s’estructura en tres blocs amb petits episodis, cadascun centrat en un dels personatges que acompanyen habitualment en SamSam: el pare, la mare i el seu inseparable osset. Tal com passa en altres volums de la col·lecció, els diàlegs àgils es combinen amb les vinyetes amb el traç net i senzill de Bloch, capaç de transmetre simultàniament tendresa i humor.
L’univers de SamSam ha traspassat els límits del paper i és un bon exemple de transmediació: se n’han fet llibres, adaptacions televisives i una pel·lícula d’animació molt ben acollida tant pel públic com per la crítica. La sèrie, traduïda a múltiples idiomes i disponible en diverses plataformes, i el seu petit heroi de capa vermella continuen captivant noves generacions de lectors i espectadors d’arreu del món.
Cristina Correro / Clijcat / Faristol