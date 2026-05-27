Damià Obach, nou president de l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell

L’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell (AEAU) estrena nova etapa amb la renovació de la seva junta directiva, que des d’ara serà encapçalada per Damià Obach Guàrdia, director general d’Embotits Obach d’Organyà, com a nou president. Obach rellevarà Laia Blasi Cerdà, de Duanes Cerdà, que seguirà ocupant funcions destacades a l’entitat, ara com a vicepresidenta.
Segons publica RàdioSeu, la nova junta també compta amb Jordi Porta Miró (Traldis-Porta), com a secretari; Anna Puigcercós Font (Cooperativa Cadí), com a tresorera; i com a vocals, Emma Sanvisens Sirvent (Subministraments i Instal·lacions Valira), Manel Guirado Campos (Ecopintures), Jaume Rey Julià (CM Buisan), Jordi Vilanova Serrano (Tallers Valira), Andreu Grau Nadal (Fustes Grau i Grau) i Pau Fierro Massana (Seumon).
Des de l’AEAU han explicat que l’equip directiu «assumeix aquesta etapa amb il·lusió, responsabilitat i compromís de continuar treballant pels objectius de l’associació». Per això, volen seguir «promovent la participació dels socis i impulsant noves iniciatives en benefici dels socis i de la comarca».