Curs gratuït per a aprendre a protegir-se en el món digital adreçat a persones sèniors

S’obre el període d’inscripcions per al curs gratuït “Ens protegim en el món digital”, una formació presencial especialment adreçada a persones sèniors que vulguin adquirir més autonomia i seguretat en l’ús del mòbil i altres dispositius digitals. La proposta formativa es farà al Casal Cívic i Comunitari de la Seu d’Urgell. El curs, de caràcter pràctic i amb una durada total de 15 hores, forma part del programa Més Digitals de la Generalitat de Catalunya i té com a objectiu ajudar les persones participants a guanyar confiança en l’ús quotidià de les eines tecnològiques, així com aprendre a detectar i prevenir possibles riscos, fraus i estafes a internet.
Durant les sessions es treballaran diferents continguts, entre els quals destaquen les compres segures per internet i mètodes de pagament digitals; la identificació de missatges falsos, rumors i “fake news”; la seguretat al telèfon mòbil i bones pràctiques digitals, i consells per a navegar i comunicar-se de manera segura.
Inscripcions fins al divendres 29 de maig
El curs es durà a terme del 3 al 17 de juny de 2026, de 10 h a 13 h, i es planteja de manera molt amena i adaptada al nivell, les necessitats i els interessos de les persones participants. Per a seguir les sessions caldrà assistir-hi amb telèfon mòbil o tauleta.
Les persones interessades poden demanar més informació i formalitzar la inscripció als telèfons 973 361 545 o 677 270 703. Les places són limitades. El període per a inscriure’s finalitza aquest divendres, 29 de maig.