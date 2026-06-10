DA + I lamenta el retard d’Escaldes en el lliurament dels estudis de càrrega: «el Comú ha quedat en evidència»

Els consellers de Demòcrates + I al Comú d’Escaldes-Engordany, Anna Garcia, Gabriel Guerrero i Gemma Bofarull, han demanat els motius pels quals la majoria ha presentat fora del termini establert el complement d’informació sobre els estudis de capacitat de càrrega de la parròquia. Va ser el mateix Govern, en roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la setmana passada, que va avisar que Escaldes-Engordany era l’única corporació que no havia entregat aquest complement d’informació. Aquest fet ha motivat la pregunta dels consellers comunals de DA + I en la sessió de Consell de Comú d’aquest dijous. Guerrero ha lamentat que el Comú “ha quedat en evidència”, enviant tard la informació requerida.
“El Comú hagués pogut complir amb els terminis establerts”, ha manifestat Guerrero, i més quan la cònsol, en la resposta de la pregunta feta per DA + I, ha explicat que ella no estava al corrent que no s’havien entregat i que, quan ho va saber, va intentar enviar els estudis divendres passat, tot i que finalment aquest enviament es va produir dilluns. “No rebre una trucada del ministre demanant pels estudis no pot ser una excusa”, ha afegit, “les obligacions les ha de tenir clares, la feina l’havia de fer el Comú”. En qualsevol cas, ha quedat evidenciat que la majoria tenia els estudis acabats i els hagués pogut presentar en el termini establert, aspecte rellevant per a poder treballar amb celeritat “sobre com serà i quina serà l’Andorra del futur”.
En aquest punt, Guerrero ha lamentat la llarga explicació que ha donat la cònsol del seu posicionament sobre el creixement del país, en lloc de respondre a la pregunta feta des dels consellers de DA: “sembla més un míting electoral”.
En un altre ordre de coses, i també durant la sessió d’aquest dijous, Garcia ha demanat els motius pels quals la majoria ha presentat un suplement de crèdit de 120.000 euros per a canviar la gespa artificial del camp de futbol del Prat del Roure, molt malmesa. La consellera Demòcrata ha informat que hi ha sobre la taula una oferta de la Federació Andorrana de Futbol per a fer aquesta intervenció, i que suma 166.000 euros comptant el camp de futbol del Prat del Roure, més la pista poliesportiva de la zona de Sant Jaume. “És una llàstima que el Comú no esgoti aquesta possibilitat”, quan la contrapartida sol·licitada per la federació era seguir utilitzant la instal·lació del Prat del Roure en els mateixos horaris. Aquests diners que estalviaria el Comú en la remodelació del camp, “els podríem destinar, sempre dins el món de l’esport, a altres projectes” per a la parròquia. Ha demanat que “recapacitin” i “reconsiderin reprendre les converses amb la federació”.
A més, Garcia ha demanat ser “més curosos” amb les despeses del Comú, tenint en compte que la majoria ja sabia que hauria de fer aquesta inversió, però no ho va contemplar al pressupost per al 2026.