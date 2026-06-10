Andorra afronta la Billie Jean King Cup amb ambició de fer un pas endavant

La selecció andorrana femenina de tennis ja ho té tot a punt per a disputar una nova edició de la Billie Jean King Cup Europe Group IV, que es jugarà del 15 al 20 de juny al Centro Tennis Cassa di Risparmio de San Marino. La competició reunirà tretze seleccions i posarà en joc dues places d’ascens al Grup III. Andorra estarà representada per Vicky Jiménez, Laura Pichel i Judit Cartañà, sota la direcció del capità Joan Jiménez. La delegació andorrana afronta la cita amb il·lusió i amb la voluntat de continuar consolidant el creixement del tennis femení del país en l’escena internacional.
Les andorranes compartiran competició amb Albània, Armènia, Azerbaidjan, Estònia, Islàndia, Irlanda, Kosovo, Luxemburg, Malta, Moldàvia, Montenegro i San Marino. Un torneig exigent que reunirà diverses seleccions amb jugadores de gran nivell i
experiència internacional.
El capità, Joan Jiménez, destaca l’ambició amb què l’equip arriba a la competició i la confiança en les seves jugadores. “Les noies arriben bé i amb ganes de competir. Ara caldrà veure com evoluciona el torneig, però crec que tenim equip per a fer un bon paper i intentar arribar tan lluny com sigui possible”, assegura. Jiménez també considera que l’experiència acumulada en les darreres edicions pot ser un factor important. “Ja coneixen millor la competició i això sempre ajuda. Arriben amb més rodatge i més preparades per a afrontar una setmana tan exigent”, explica. Pel que fa als rivals, el capità assenyala que hi haurà diversos equips molt competitius. “Luxemburg és una de les seleccions que parteix amb un nivell molt alt, però també hi ha altres equips que habitualment han estat competint en categories superiors. Sabem que serà un repte important”, afirma.
Per la seva banda, Judit Cartañà destaca la motivació amb què el grup afronta aquesta nova participació internacional. “Estem molt motivades, tenim moltes ganes i crec que formem un molt bon equip. Ara toca competir i veure fins on podem arribar”, explica la tennista andorrana. Cartañà considera que l’equip arriba en millors condicions que en anteriors participacions. “Aquest any hem entrenat més que l’any passat, tenim més experiència i esperem que tot això es noti a la pista”, assegura.