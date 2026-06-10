Aprovada la quota especial de la temporada d’estiu amb 500 autoritzacions de treball

El Consell de Ministres ha aprovat el Reglament de quota especial d’autoritzacions d’immigració temporals per al sector de l’hoteleria i de la restauració per a la temporada d’estiu 2026. Aquesta quota és de 500 autoritzacions de treball i va obtenir el dictamen favorable del Consell Econòmic i Social (CES) en la seva sessió celebrada dilluns. La quota aprovada manté el nombre d’autoritzacions de l’any passat per la temporada d’estiu. La mesura vol donar resposta a l’increment d’activitat que registren els sectors hoteler i de la restauració durant els mesos d’estiu, davant la constatació que la mà d’obra disponible al mercat de treball intern continua sent insuficient per a cobrir totes les vacants existents. El Govern manté així l’equilibri entre la resposta a les necessitats reals de les empreses i la protecció del mercat de treball intern.
La quota aprovada aquest dimecres dona continuïtat a «una eina que permet garantir el bon funcionament del sector turístic en períodes de màxima activitat, assegurant alhora unes condicions laborals actualitzades i adaptades a la realitat econòmica del país», assenyalen des del Govern.
Com en la darrera quota general aprovada al mes d’abril, s’ha actualitzat la graella salarial amb la variació de l’IPC. Amb relació al període de vigència de les autoritzacions aquest s’allargarà fins al dia 1 de novembre del 2026 i les sol·licituds en el marc d’aquesta quota es podran presentar fins al dia 15 de setembre del 2026.