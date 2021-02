Curiositats sobre els animals (I)

Els animals mai deixen de sorprendre’ns i ens ensenyen moltes coses amb simplement observar-los. De tots és coneguda l’organització que tenen les abelles, el treball que són capaços de suportar les formigues o la fidelitat que es mostren els pingüins quan s’aparellen. Però hi ha moltíssimes altres curiositats que ens brinden i que segurament t’interessen, tant si ets amant dels animals o simplement per la curiositat de saber-ne més. Aquestes són algunes de les que hem preparat i que possiblement no sabies.

Les granotes són capaces de tancar les seves oïdes per complet per a no sentir els sons que no li interessen.

Les cabres poden veure en 360°, per la qual cosa també perceben el que passa a la seva esquena, sense necessitat de girar-se.

Encara que antigament es pensava que els animals només veien en blanc i negre, s’ha descobert a través de diversos estudis que això no és així. Però el que sí que és cert, és que no poden distingir tota la gamma cromàtica com fan els humans. Per exemple, els gossos tan sols distingeixen entre dos colors primaris, els blaus i els grocs o grisencs. Els gats veuen els blaus i verds i els equins, els blaus i els vermells. De fet són dels pocs animals que distingeixen el vermell, per la qual cosa el mite del toro perseguint la capa és només això, un mite, sent el moviment el que atreu l’animal i no la seva tonalitat. Els animals que distingeixen més gammes són els rapaços, fins a quatre, ja que per a localitzar a les seves preses, necessiten una major precisió.

El caragol pot regenerar les seves banyes si li són amputades.

Les guineus són animals solitaris, pel que mai els veuràs en grup. Viuen, mengen i dormen sempre sense companyia.

Els elefants tenen terror a les abelles. I això no és perquè temin al fet que els piquin. De fet, la pell de l’elefant és molt gruixuda i l’agulló no podria perforar-la. Però el que sí que fan aquests insectes és introduir-se en les mucoses i parts delicades de l’animal com la trompa, la boca o els ulls i picar-los allà. A part de ser molt dolorós, els pot produir inflamacions molt perilloses.

Les girafes dormen dempeus i tan sols 2 hores, en períodes de 5 minuts. Això és així perquè a causa de la seva gran grandària, si dormissin tombades els costaria molt aixecar-se i sortir fugint, per la qual cosa serien una presa fàcil per als seus depredadors. El tauró també és curiós quant al son i és que mai dorm a causa de la seva fisiologia. Si ho fes, moriria, perquè li manca l’òrgan que faci que l’aigua entri en els seus bronquis, per la qual cosa si necessiten descansar, s’ensopeixen.

Els Elefants són les cries més grans del món animal. En néixer poden pesar entre 77 i 113 quilos.