El Mindfulness o viure en el present

El Mindfulness és una tècnica que ens ensenya a prendre consciència de les nostres emocions i així poder canalitzar els sentiments negatius que tenim. Podria definir-se més aviat com un estat mental, una filosofia de vida que incorpora com a element bàsic la meditació. Una meditació que ens serveix per a reduir l’estrès i l’ansietat, millorar estats depressius i centrar-nos en el moment present.

El seu origen prové de la cultura asiàtica, concretament del Budisme Zen, i tracta d’analitzar la realitat que es viu i d’acceptar tot el que ens vingui des d’un punt objectiu, sense donar-li més voltes a les coses que no podem canviar. Amb el Mindfulness s’adopta doncs una actitud observadora davant la vida. Tanmateix això no significa que haguem de restar passius, sinó al contrari, es tracta d’acceptar el bo i el dolent que ens ofereix la vida, sense jutjar, ni interpretar ni justificar: només prenent consciència de la realitat. I és que el problema de molta gent és preocupar-se pel que ja va passar i pel que ha de venir, desatenent l’aquí i l’ara i impedint una bona interacció amb tot el que ens envolta.

Aquesta tècnica té molts beneficis directes en el nostre cos, com ara:

Aprenem a cuidar més de nosaltres mateixos.

Guanyem paciència per a nosaltres i envers tots els que ens envolten.

Millorem la capacitat de concentració

Millorem la intel·ligència emocional

Reforcem el sistema immunitari

Millorem la memòria

Recuperem l’equilibri intern

Millorem la percepció del dolor

Afavorim el son

I com comentem, reduïm l’ansietat, l’estrès i la depressió.

Són cada vegada més els particulars que decideixen iniciar-se en aquest mètode de vida, però també moltes les empreses que imparteixen cursos entre els seus treballadors.

Per a realitzar-ho, es recomana triar un lloc tranquil, a poder ser a cobert (encara que hi ha gent que prefereix un lloc a l’aire lliure), sense sorolls que puguin entorpir-nos. Per descomptat, cal oblidar-se de mòbils o tauletes, portar roba còmoda i practicar-lo assegut, mantenint l’esquena recta i el cos lliure de tensions. A l’inici és millor començar amb sessions de 10 minuts, per a anar a poc a poc ampliant el temps fins a arribar a la mitja hora diària recomanada.