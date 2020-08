Cures facials per a homes

Cada vegada més i més homes s’interessen pel seu aspecte físic, i no em refereixo només a marcar abdominals. Això té tota la lògica del món: bosses, ulleres, arrugues, lluentors… Són coses que ens desagraden a homes i dones per igual, perquè a tots ens agrada veure’ns tan bé com sigui possible quan ens mirem al mirall. Per això, la cura facial per a homes no és, ni ha de ser, una cosa que soni a ciència-ficció. I menys encara, amb els fabulosos productes cosmètics que et proposarem.

Particularitats de la pell masculina

Com assenyalen des d’Eucerin, “l’hormona testosterona determina les característiques masculines de la pell de l’home i li confereix una estructura diferent en relació a la pell femenina. Si bé la pell de cada home és única, en general la pell masculina, tant en la cara com en el cos, és més gruixuda, més grassa i envelleix de manera diferent.”

Algunes dades interessants:

– Normalment la pell masculina és al voltant del 20% més gruixuda que la femenina. Conté més col·lagen i té un aspecte més compacte i ferm. Aquest col·lagen es redueix a velocitat constant, a diferència de la pell femenina, que es veu afectada especialment després de la menopausa i amb efectes més pronunciats.

– La pell masculina té porus més grans, és més grassa i més propensa a les impureses i l’acne. A més, els homes adults són més propensos que les dones adultes a presentar pell seca.

– Encara que els signes d’envelliment poden aparèixer més tard en els homes, quan sorgeixen les arrugues els solcs estan completament formats. Els homes es veuen més afectats per la flaccidesa de la pell, que es combina amb ulleres i bosses fosques, que els dóna aspecte de cansament.

– L’afaitat diari afecta a la pell i provoca irritació. Elimina la capa superior de cèl·lules de la pell, deixant exposada la pell immadura que té una especial sensibilitat a les influències externes. Per tot això és important afaitar-se amb gran cura i, a l’hora d’utilitzar productes hidratants i antienvelliment, buscar textures lleugeres. “Els productes rics i grassos pot ser que no siguin ben tolerats per part de la pell ja sensibilitzada per l’afaitat”, apunten des d’Eucerin.

Et recomanem aquests productes

Hydra-Sculpt, de Clarins Men. Un tractament de doble fórmula, hidratant i remodelant, que redefineix visiblement els contorns del rostre. Conté 10 actius vegetals i el Complex Anticontaminació de Clarins, que protegeix, prevé l’envelliment i la pèrdua de lluminositat. El seu preu: 70,50€.

Hyaluron Mist Spray, d’Eucerin. Aquest esprai per a cara i cos proporciona una hidratació intensa i duradora, alhora que alleuja la irritació de la pell. És perfecta per a aquesta època de calor, en la qual busquem textures més lleugeres i refrescants. La seva fórmula millora el sistema d’hidratació de la pell, donant-li al rostre un aspecte suau i radiant. El seu preu: 9,25€/150ml.

Roll-on antifatiga, de Klorane. Un tractament global antibosses, antiulleres i il·luminador, que atenua els signes de la fatiga diària de manera immediata, mostrant una mirada més descansada. Dia rere dia, difumina els signes de la fatiga i aporta lluminositat. El seu preu: 15,65€/15ml.

Force Supreme Brightening Dual Concentrate, de Biotherm Homme. Gràcies al seu innovador envàs, aquest sèrum únic i pràctic pot enriquir-se, en un sol clic, amb dos poderosos ingredients que combaten les taques i el to apagat de la pell. El resultat és una pell més jove i lluminosa. El seu preu: 93€.

MR. Redemption, de Mr. Moustache. Un sèrum reparador, ideal per a usar-lo després de l’afaitat. A més de descongestionar la pell després de l’afaitat, atenua les arrugues, relaxa el contorn dels ulls, reafirma el contorn dels llavis i actua com un tractament lífting. El seu preu: 24€/50ml.

Skin Rescue, de Missha. Aquestes màscares monodosis han estat creades conforme al rostre masculí. Hi ha tres opcions: per a excés de sèu, formulada amb extracte de te verd (2,90€); per a pells sensibles, a base d’àloe vera (2,90€); i total care, per a una cura anti-arrugues i anti-taques (3,90€).

Per bellezactiva.com