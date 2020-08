Cuina Fàcil: Carpaccio de xampinyons

El primer que he de fer és advertir que no és aconsellable consumir els xampinyons totalment crus. És veritat que força gent ho fa, sigui en amanides, farcint-los de formatge blau o, precisament, fent un carpaccio amb aquest bolet. Per menjar-ne molt de tant en tant no hauria de passar res, però, reitero, els entesos en micologia ho desaconsellen.

Llavors, quina alternativa tenim si volem fer un carpaccio de xampinyons? Doncs, tan fàcil com passar-los uns 20 segons pel microones. Amb aquest temps serà suficient per a desnaturalitzar l’agaritina, el component que podríem considerar nociu i, a més, els nostres xampinyons no perdran aquella textura i consistència que volem.

Dit això, ben important, procedim amb la nostra recepta. De sortida netejarem bé els bolets, els passarem 20 segons pel micro i, acte seguit, els tallarem a làmines. Aquesta, juntament amb unes poques fulles de barreja d’enciams i brots verds, serà la base del nostre plat.



A banda dels xampinyons ens haurem de proveir de parmesà, olivada, olives negres (les aragoneses s’hi diuen molt), uns tomàquets xerri, llimona, pebre que moldrem al moment, un xic de sal (molt poca) i oli d’oliva verge extra que, ara, resulta que li diuen AOVE. Mira que en n’hi ha de sofisticats pel món, eh!

Va! Anem per feina. En una safata d’aquestes guapes, de les que només traiem de l’armari un parell de cops a l’any, hi posem una petita base d’enciams, sobretot pels costats. A continuació distribuïm els xampinyons amb una mica de gràcia. No sigueu maldestres. Pel damunt dels bolets laminats m’hi poseu un polsim de sal i seguireu preparant el plat tot molent el pebre que ens aportarà una aroma i potència al nostre carpaccio.

En aquest punt ja podeu agafar un bol perquè preparareu la barreja que amanirà el carpaccio. Al bol hi aboqueu l’olivada que, segur, trobareu a la botiga del costat de casa. Poseu-ne força perquè els “xampis”, de per sí, són una mica insípids. Després de l’olivada aneu afegint rajolins d’oli d’oliva per obtenir una consistència no massa espessa. Ja veureu que, d’oli, n’haureu de posar bastant. I a continuació hi incorporeu el suc de mitja llimona. Cas que us agradi molt el gust de la llimona, doncs, poseu-n’hi més. I a partir d’aquí, a remenar toca, que es barregin bé els ingredients.

Aquesta vinagreta (sí, ja sé que no hi hem posat vinagre. Com sou…) l’anirem escampant per sobre de les làmines dels xampinyons, generosament. I, després, ja col·locarem també en bones quantitats el formatge parmesà tallat finament.

I poca cosa més. Repartim un bon grapat d’olives negres, mortes, aragoneses… Aquests tipus d’olives van genials per a aquestes receptes. I, per a guarnir el plat, hi posem uns tomàquets de cirerol, els xerris de tota la vida, vaja.

Ja em direu que us sembla aquesta recepta, aquest plat fred que és magnífic com a entrant. Fins al proper article. Metxa als fogons i a cuinar tothom.