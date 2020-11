Cultura aposta per redescobrir les exposicions de manera virtual

El Departament d’Acció Cultural del Ministeri de Cultura i Esports enceta una nova proposta per difondre l’art entre tota la ciutadania i de manera virtual. El projecte, anomenat ‘(Re)descobrim exposicions’, té com a principal objectiu la promoció i la difusió de l’art més enllà de les mostres presencials perquè així tothom pugui tenir accés i en pugui gaudir. A més, el projecte també s’emmarca dins de l’estratègia del Ministeri per poder continuar impulsant i donant sortida a expressions culturals després d’haver hagut de deixar Artalroc i mentre no es disposi del nou espai expositiu a Andorra la Vella.

Així, i segons es desprèn del projecte, es realitzarà una publicació continuada i regular tant al Facebook com a l’Instagram d’Acció Cultural d’algunes de les millors exposicions que s’han pogut veure a l’Artalroc. Cada dilluns i divendres es compartiran una o diverses imatges de les mostres amb una sèrie d’explicacions perquè els visitants virtuals puguin endinsar-se de manera completa en el viatge digital.

Es tracta d’un projecte basat en el mateix concepte i en resposta a l’èxit obtingut amb la mostra virtual ‘Joan Monegal. El simbolisme estètic‘ que Acció Cultural va compartir a les xarxes socials per promocionar la mostra que no es podia visitar de manera presencial a causa de l’emergència sanitària causada per la COVID-19. En total, l’exposició va tenir més de 25.000 visualitzacions a Instagram i 16.000 a Facebook i 3.049 m’agrada a Instagram i al voltant de 650 a Facebook. El públic va interactuar molt positivament amb la mostra virtual, participant en els reptes proposats i responent les preguntes plantejades.

La primera mostra que es podrà ‘(re)descobrir’ a les xarxes d’Acció Cultural a partir d’aquest divendres 13 és ‘Madriu 8.8’, la mostra fotogràfica que va rebre prop de 1.200 visitants durant el segon semestre del 2017 a l’Artalroc. Recull una quarantena de fotografies en blanc i negre capturades pels fotògrafs Jaume Riba i Àlex Tena, amics i col·laboradors des de fa anys, que van recórrer la vall del Madriu per immortalitzar-la i donar-la a conèixer en un documental l’any 2014.