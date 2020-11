Correus Espanyols desconeixen per què Amazon ja no envia a Andorra

Els Correus Espanyols han tingut durant els primers nou mesos de l’any un increment del 16,6% de la paqueteria i creuen que continuarà anant a l’alça el 2021. També asseguren que desconeixen per què des de fa mesos Amazon no opera al Principat.

Aquest any s’ha incrementat el servei de paqueteria als Correus Espanyols. Hi ha dos motius que ho expliquen: l’impacte del confinament, que va fer que més gent utilitzés els enviaments, i el fet que és un servei a l’alça, ja que cada vegada hi ha més gent que compra en línia.

“El tipus de negoci està canviant”, assegura el director de Correus Espanyols, Abel Riudeubàs. Explica que els negocis “de tota la vida veuen que només amb la gent que va a la botiga no els arriba per assolir el volum de vendes necessari”. Per tant, “el que intenten fer és una pàgina web, intentar vendre en línia i abastar un mercat més gran”.

Un creixement que hauria estat més important si poguessin comptar amb Amazon, que des de fa mesos no fa serveis al Principat. El director de Correus afirma que “no hi ha cap comunicació oficial”. “Estàvem rebent Amazon diàriament sense problemes i, de cop i volta, alguns clients habituals van començar a queixar-se perquè no els deixava rebre aquí. No sabem per què ha deixat d’arribar”.



Riudeubàs afegeix que les gestions que han dut a terme per intentar arreglar el problema i, de fet, per saber què ha passat no han funcionat.