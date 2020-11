La Fundació ONCA apadrina el projecte fotogràfic “No som immunes” de conscienciació sobre la pandèmia

La Fundació ONCA apadrina el projecte fotogràfic de Novis, anomenat “No som immunes”, un projecte de salut per conscienciar sobre la pandèmia i les conseqüències sobre la salut de les persones sense la deguda responsabilitat de la societat. És una proposta que vol fer palès la problemàtica COVID entre els artistes i esportistes del país.

Segons l’autora, infermera de professió, “la COVID-19 ha provocat una crisi sanitària mundial amb més de 43 milions de contagiats i més d’un milió de morts en tot el món que només podrem aturar si som conscients de la gravetat i actuem amb responsabilitat”.

La salut és una de les parcel·les amb més afectació, però hi ha altres víctimes colaterals que també es veuen perjudicades i afecten la part socioeconòmica d’un país. En aquest sentit, Novis, comenta que “hem de protegir les persones i el sistema sanitari, però també la cultura, l’esport, la nostra economia i els nostres creadors, empresaris i treballadors. Tot està inevitablement connectat. La destrucció del teixit econòmic d’un país afectarà els nostres recursos sanitaris per respondre amb efectivitat al virus”.

Si tots en conjunt no fem tot el que és a les nostres mans ‒utilitzar la mascareta, rentar-nos les mans i mantenir la distància social‒, tots els esforços que hem fet fins ara no serviran de res. Hem tancat els estadis, i els teatres i auditoris treballen amb capacitats molt limitades. Segons la fotògrafa “no trobo millor estratègia que la unió entre aquests mons, el sanitari, el cultural i l’esportiu, per lluitar contra el nostre enemic comú, la COVID-19, i vèncer-lo. Considerem-nos com a part activa i fonamental de la solució i no del problema. Contribuïm a aturar la propagació del virus i evitem noves onades de contagi”.

En aquest projecte, l’autora vol incidir en el poder que té la fotografia, l’art i la cultura com a eina impulsora de canvis i de transformació social.

La campanya compta amb la col·laboració desinteressada de tots els participants, artistes, esportistes, persones afectades del COVID, i personal treballador d’entitats culturals, així com amb el disseny gratuït del seu logo, a càrrec d’Artika Creatius. L’equip de la Fundació ONCA i d’Acció Cultural del ministeri de Cultura col·laboren en la promoció i captació d’artistes, en la planificació de la comunicació i en el suport logístic pel desenvolupament del projecte.