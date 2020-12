Cultiu dels Rosers en tests

Perquè el cultiu de rosers en tests sigui un èxit, és necessari triar una varietat que ja estigui en estat adulta i que en el seu creixement no arribi a aconseguir una grandària molt gran, per la qual cosa sempre és bo optar per rosers nans o miniatures.

Perquè el creixement sigui òptim, els tests han de col·locar-se a ple sol i regar sempre sobre la terra i no les fulles, ja que sinó, pot fomentar-se l’aparició de fongs.

Els rosers en tests, han de rebre el fertilitzant correcte, i és important aplicar-ho a la meitat de la primavera i quan comença l’estiu, quinzenalment. Sempre recorda treure les flors marcides, doncs això ajudarà a l’aparició de flors noves.

Cada hivern és necessari podar les seves branques i els experts recomanen treure el roser del test cada dos o tres anys amb la finalitat de renovar la terra. S’ha de retirar almenys dues terceres parts de la terra i tallar la mateixa proporció d’arrels.

Els rosers poden contreure diferents malalties provocades pels fongs, com la taca negra o la floridura blanca. Examina les fulles regularment per a verificar que no en presenten signes.

Com més profund sigui el test, molt millor. Has de calcular aproximadament 30-40 centímetres de profunditat per als rosers miniatures, 40-50 centímetres per als híbrids i 50-60 centímetres per als rosers anglesos i els trepadors.

Per Decoracionesyjardines.com