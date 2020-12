Els ornaments en la decoració de la llar

Una casa sense ornaments, sense figures, ni quadres, ni gerros… sembla nua, però abarrotada en excés la fa semblar un basar. Dóna terror entrar en una casa on no hi ha un sol llibre, però també on els compren simplement per a adornar les prestatgeries i es nota que no han llegit cap..

Les copes de vidre són molt versàtils. Donen molt joc. Una temporada les omples de flors, una altra simplement col·loques una espelma, o les farceixes de pètals, boles de colors… les possibilitats són infinites.

El mateix ocorre amb els centres de taula platejats, que admeten una infinitat de composicions. N’hi ha prou amb una mica d’imaginació. Quant als marcs de fotos… no fa falta tenir a tota la família representada. Amb uns quants, és suficient.

En les taules de centre, millor cal oblidar-se de posar-HI coses inútils. Simplement, col·locant alguns objectes damunt, ja li donarem el toc que volem. Hem de pensar que si les sobrecarreguem de coses, cada vegada que vulguem prendre alguna cosa, haurem de buidar-la i ens portarà un temps.

També està molt de moda posar els quadres a terra, recolzats a la paret, sense penjar-los. Acompanya’ls d’algun altre element que els realci com un gerro o una escultura.

Per casaycolor.com