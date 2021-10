Cuida la teva pell i manté a ratlla la cel·lulitis amb els olis anticel·lulítics

Si li donem a la nostra pell les cures que es mereix, aquesta ens ho agrairà amb resultats visibles. L’altre dia t’explicàvem les raons per les quals utilitzar l’oli corporal com a hidratant. Si vols minimitzar l’aparició de la cel·lulitis, els olis també seran el teu millor aliat.

Olis anticel·lulítics

La cel·lulitis és una disposició anatòmica adiposa que pateixen 9 de cada 10 dones. I és una condició que es té independentment del pes, talla i edat. Encara que cada vegada està més normalitzada en la societat, és un fet que estèticament preocupa a moltes dones. A part de portar una dieta equilibrada, no fumar i fer exercici, sempre et pots donar una cura extra per a evitar l’aparició o buscar la reducció de les marques. Per això, els olis anticel·lulítics poden ser els teus grans aliats.

Això sí! És molt important ser constant i aplicar-los cada dia per a poder veure els seus efectes. D’aquesta manera, s’afavoreix el drenatge de líquid, les acumulacions de greix, i millorar l’aparença de la pell.

