El Govern no preveu adherir-se a l’OIT a curt termini

El Govern no té previst a curt termini adherir-se a l’Organització Internacional del Treball , ja que, segons ha explicat Xavier Espot, seria una càrrega de treball i financera.

En tot cas, el cap de l’Executiu no tanca la porta a fer-ho en un futur i es mostra favorable a modificar la legislació perquè els convenis de l’OIT siguin aplicables al país.

És la resposta a la pregunta de la presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, que demanava sobre la ratificació i signatura dels convenis fonamentals i de governança de l’organisme de les Nacions Unides, una de les propostes de resolució aprovades l’any passat.

Salazar lamenta que no s’aposti per ratificar els convenis i critica que no se segueixin les recomanacions pel que fa a la inspecció de treball i denuncia la “llacuna” que existeix en la regulació del treball domèstic.