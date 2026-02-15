Un accident entre dos cotxes provoca la caiguda d’un fanal que impacta damunt d’un vianant

Topada entre uns cotxes
Topada entre uns cotxes (iStock/arxiu)

Ahir dissabte, a la tarda, va tenir lloc un accident de circulació entre dos vehicles, el qual es va localitzar a la urbanització Sant Pere, al Tarter, a la parròquia de Canillo. El sinistre de trànsit va saldar-se amb el balanç d’una persona ferida, encara que no es tracta de cap dels ocupants dels cotxes. El servei de Policia va rebre l’avís alertant de l’accident a les 16:57 hores.

Així, en l’incident viari es van veure implicats dos turismes, un amb matrícula espanyola i l’altre amb placa del Principat. A causa de la topada entre els vehicles, un d’ells va sortir desviat i va impactar contra un fanal, amb la fatalitat que, aquest, va caure a sobre d’un vianant que transitava per la zona. La persona ferida és un turista, un de 74 anys.

