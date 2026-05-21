Creixen les vendes en grans superfícies al març (+4,3%)

L’índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall registra un creixement del +4,3%, a preus corrents, el mes de març del 2026 respecte al mateix mes de l’any anterior. Pel que fa al desglossament de l’índex en funció del tipus de producte, la venda dels productes alimentaris decreix un -0,3% i la venda de la resta de productes (no alimentaris) augmenta un +10,5% respecte al març del 2025.
Respecte a l’índex de vendes a preus constants (descomptant l’efecte dels preus), creix un +0,8% al març del 2026 en comparació amb el període homòleg de l’any anterior, la venda de productes alimentaris presenta un descens del -3,0% i la venda de la resta de productes creix un +6,2%.
D’altra banda, l’evolució del personal ocupat en les grans superfícies comercials, al març del 2026, experimenta un creixement del +3,3%. De tot el personal empleat, el 64,7% són dones i el 90,9% disposa de contractes a jornada completa.