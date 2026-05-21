Les sol·licituds d’ajuts econòmics ocasionals destinats a persones individuals van créixer l’any passat un 3,3%

Segons els registres del Departament d’Afers Socials, el nombre de sol·licituds d’ajuts econòmics ocasionals destinats a persones individuals durant l’any 2025 ha estat de 1.368, un +3,3% respecte a l’any 2024. El 98,5% han estat resoltes favorablement (1.347 sol·licituds), mentre que un 1,5% han estat desfavorables (21 sol·licituds). S’han concedit ajuts per un import total de 3.690.000 €, un +5,5% respecte a l’any anterior.
Les sol·licituds favorables han donat lloc a 2.981 ajuts, sent el més atorgat el referent a l’article 27: Per a continuar atenent les necessitats bàsiques amb 1.432 ajuts, és a dir, un 48,0% dels ajuts.
Per sexe dels beneficiaris, les dones van rebre el 63,9% dels ajuts i els homes el 36,1%.
Per tipus de llar beneficiària, un 64,1% de les llars beneficiaries eren llars unipersonals.
Els ajuts han estat concedits a 728 llars, 27 menys que l’any 2024 (755 ajuts, -3,6%), i han beneficiat a 1.150 persones, amb un import anual mitjà per llar de 5.068,68 €.
Les llars que han rebut el nombre més gran d’ajuts són les unipersonals (467 llars, 64,1% de les llars, 63,7% dels ajuts) i les monoparentals – incloses les acreditades – (160 llars, 22,0% de llars, 22,9% dels ajuts), mentre que per nacionalitat del beneficiari, els andorrans i els espanyols reben el 34,0% i el 32,4% dels ajuts, respectivament.